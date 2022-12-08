اعتقالات بالضفة طالت والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت واقتحمت عشرات المنازل بمناطق مختلفة بالضفة، واعتقلت 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وذكر أن قوات الاحتلال أخضعت عشرات الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، علما أن المداهمات والاعتقالات تمركزت بمحافظات جنين، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله ،والخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار، عقب دهم بلدة سلواد في محافظة رام الله، وهم: محمود النجار والد الشهيد، وخالد النجار شقيقه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين زيد صبحي زيد ومحمد الشني من منزليهما في مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله، وسط الضفة.

وذكر نادي الأسير أن جيش الاحتلال اعتقل الصحافي عبد الرحمن حسان، عقب اقتحام وتفتيش منزله في مدينة بيت لحم، بالإضافة لاعتقال الأسير المحرر خليل كنعان، من مخيم عايدة للاجئين.

وطالت الاعتقالات، الشيخ سعيد أبو سنينة، ومحمد مرشد سلهب، من مدينة الخليل.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها، علما أن المعتقلين هم: روحي مرمش، وأحمد درويش، ورائف عزام خطاطبة من قرية بيت فوريك، وهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال أمجد حسين مليطات، من بيت فوريك، وحسن حمايل ومجاهد رشدي معلا، من بلدة بيتا.

ومن مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال باجس أبو كايد وخالد أبو الهيجا. بالإضافة لاعتقال الطالب في جامعة بيرزيت جود صبوح، من حي الإرسال في رام الله.