  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يمنع 200 مسيحي من مغادرة غزة للاحتفال بأعياد الميلاد

تاريخ النشر: 08/12/2022 - 08:38

الاحتلال يمنع 200 مسيحي من مغادرة غزة للاحتفال بأعياد الميلاد
كنيسة المهد في بيت لحم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 200 مسيحي في قطاع غزة المحاصر من المغادرة والسفر إلى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقال مدير الإعلام في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة كامل عياد، إن الكنيسة الأرثوذوكسية أرسلت كشفا إلى هيئة الشؤون المدنية بأسماء 800 شخص يرغبون بالسفر إلى الضفة الغربية للاحتفال بأعياد الميلاد، إلا أن الاحتلال رفض أسماء 200 شخص بذريعة أمنية.

وأعرب عياد عن أسفه من القرار الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه من حق كل مسلم أو مسيحي زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في أي وقت وفي أي مناسبة.

يشار إلى أن المنع الإسرائيلي لمسيحيي غزة يتكرر كل عام مع حلول أعياد الميلاد.

وحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان منعت سلطات الاحتلال مطلع العام الحالي، 331 مسيحيا من أصل 765 تقدموا بطلب الحصول على تصريح لمغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، إلى مدينة بيت لحم.

ويعيش في قطاع غزة قرابة 1500 مسيحي، من مجموع عدد السكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

يتبع نحو 70 % من مسيحيي غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك

ويحتفل مسيحيو غزة كل عام بأعياد الميلاد، في 7 كانون الثاني/يناير حسب التقويم الشرقي، وبتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب التقويم الغربي.

ومع حلول أعياد الميلاد المسيحية، يتوافد المسيحيون إلى كنيسة الروم الأرثوذكس المحاذية تمامًا لمسجد الأثريين في البلدة القديمة بمدينة غزة، لإقامة الصلوات، وترديد التراتيل وإشعال الشموع.

بودكاست عرب 48

#قطاع غزة
#أعياد الميلاد
#الطوائف المسيحية
#الاحتلال
#بيت لحم
#كنيسة المهد

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين
3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

2022-12-08

تمديد عزل أسرى نفق الحرية لستة أشهر إضافية
تمديد عزل أسرى نفق الحرية لستة أشهر إضافية

2022-12-08

اعتقالات بالضفة طالت والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار
اعتقالات بالضفة طالت والد وشقيق الشهيد مجاهد النجار

2022-12-08

الأكثر قراءة

بعد نقل الأسير وليد دقة من السجن للمشفى: تشخيص إصابته بسرطان الدم

بعد نقل الأسير وليد دقة من السجن للمشفى: تشخيص إصابته بسرطان الدم

2022-12-07
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الأحد

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الأحد

2022-12-07
مونديال قطر: إنريكي يدفع ثمن لعنة الركلات الترجيحية و

مونديال قطر: إنريكي يدفع ثمن لعنة الركلات الترجيحية و"اختيار" المغرب

2022-12-07
أوروبا تجمد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية بسبب الحكومة الجديدة

أوروبا تجمد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية بسبب الحكومة الجديدة

2022-12-07
اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بنابلس

اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بنابلس

2022-12-07