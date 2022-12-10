نابلس: "عرين الأسود" تتبنى عمليتي إطلاق نار ضد الاحتلال

تبنت مجموعة "عرين الأسود"، مساء أمس، الجمعة، عمليتي إطلاق نار استهدفتا قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجزين عسكريين في محيط نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت المجموعة، في بيان، "لقد نفذ جند العرين ما بين الساعة 19:00 والساعة 20:50 من مساء هذا اليوم (الجمعة)، عمليتي إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك الاحتلاليين، وسنرى من سيحاصر من".

وأضاف بيان "العرين": "مقاومينا من كل فصيل، أسودنا المنفردة كونوا على يقظة تامة وأيديكم على الزناد، سنحاورهم بالدم بالرصاص، باللغة التي لا يفهم غيرها هذا العدو، هذا هو العهد وهذا هو القسم، ونقسم بالله العظيم لن نترك البندقية حتى آخر مقاوم منا، وآخر جندي، وآخر رصاصة، هذا قسم ممن يعلمهم العدو من جنودنا ومن لا يعلمهم".

وتابع البيان "يا أشرف الناس وأطهرهم يا تاج الرؤوس ونبض كل مقاوم، أبناء شعبنا الأبي الذي لم يذق طعم الراحة على مدار مائة عام ولكنه لطالما عاش عزيزا كريما في كل مرحلة من مراحل ثورته ونضاله، وقف أمامكم اليوم بعض من رجال العرين ليجددوا لكم العهد والوعد وليجددوا عهدهم مع الشهداء، والقسم الذي لن يحنث بإذن الله، نحن أقسمنا قسم الجهاد ومضينا في هذا الطريق، هذا الطريق الذي لا عودة فيه طريق الشهادة أو النصر".

(الأناضول)

وأضاف "نقول لأبناء شعبنا البطل لقد آن الأوان ليعلن النفير العام، فكل بندقية حرة تعرف وجهتها هي جيش كامل وكل مقاوم يعرف بوصلته، هو جيش كامل، إن آلاف البنادق ومهما كثرت لا تساوي شيئًا أمام ثورة شعب أهلنا في جبل النار، أهلنا في جنين الثورة أهلنا في القدس في الخليل في رام الله في سلفيت في طولكرم قوموا وثورا على الطغيان، ماذا نخشى ومن ماذا نخاف أنخاف، الموت هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله".

ووفق البيان، "نقول للمحتل نحن في مجموعة عرين الأسود ننتظر منك الخطأ الذي سيكلفك الكثير بإذن الله، نقول لك أوهمت نفسك أنك تستطيع إنهاء المقاومة، وأوهمت شعبك بأمن كاذب وأنت تعلم تماماً ما نقول، ونقول لك مزيداً من القتل ومزيداً من الإجرام الذي سيرتد عليك بإذن الله، وسينهار وهم الأمن الذي اعتقدت أنك بنيته خلال سنوات".

وتابع البيان "ما مسير اليوم (عرض عسكري نظمته عرين الأسود في نابلس) إلا جزءاً بسيطاً مما لدينا، والله ما أردنا فيه علواً ولا كبرياءً، إنما أردنا أن نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم، ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله".

ونظم عشرات المسلحين من مجموعة "عرين الأسود"، الجمعة، عرضا عسكريا في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، أعلنوا فيها "وحدة بنادقهم"، وذلك خلال فعالية بمناسبة مرور 40 يوما على استهداف قائد المجموعة وديع الحَوَحْ، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في العرض العسكري عشرات المسلحين المقنعين بزيّ موحد، وعَصبات تحمل شعار المجموعة. وتلا متحدث باسم المجموعة بيانا قال فيه إن "العرين ينتمي لكل فلسطين ويؤمن بوحدة الدم والنضال والبنادق".

وأضاف أن "منتسبي المجموعة أبناء فصائل المقاومة جميعا". وتابع: "نقول لكل من يظن أن العرين قد انتهى إنكم واهمون (...)، العرين ما زال صامدا رغم الجراح".

(الأناضول)

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد "تصفية" الحوح (31 عاما)، مشيرا إلى أنه قائد مجموعة "عرين الأسود". وفي حينه، نفذ جيش الاحتلال عملية واسعة في نابلس أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 33 آخرين.

و"عرين الأسود" مجموعة فلسطينية تقول إن عناصرها ينتمون إلى كافة الفصائل، ويتخذون من البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية مقرا ونقطة انطلاق لعملياتها. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات في نابلس استهدف خلالها عددا من أفراد المجموعة.