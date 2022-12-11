اعتقالات بالضفة واقتحامات للأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لعناصر من شرطة الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 شابا في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وذكر أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أدهم أبو عرقوب والطالب في جامعة بيرزيت ضياء صبح من بلدة بيرزيت قضاء رام الله.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نبيل أبو شادوف، وشقيقه طارق، بعد مداهمة منزليهما في بلدة برقين، إضافة إلى ناهد حمارشة، وعلي بعجاوي من بلدة يعبد.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان بينهم شقيقان من محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في مخيم العروب، ونفذت حملة مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل، أسفرت عن اعتقال الشقيقين صامد وعمار محمود جوابرة، وإبراهيم أحمد جوابرة، ونادر الشريف، وجبر البدوي.

وفي نابلس أطلق مقاومون النار وفجروا عبوة ناسفة منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم، على حواجز الاحتلال في محيط المدينة.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن مقاومون أطلقوا النار على حواجز حوارة وبيت فوريك و"شافي شمرون"، كما دوى انفجار في الساعة الرابعة من فجر اليوم في محيط حاجز بيت فوريك شرقي نابلس.

وتبنت مجموعة "كتيبة بلاطة" عمليات إطلاق نار على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

وثق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 380 حالة اعتقال للفلسطينيين خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بينهم 41 طفلا، و11 سيدة.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرضت التضييق والإجراءات المشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية، وأبعدت مرابطين عن المسجد.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية، بضرورة الحشد بشكل واسع والرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، والمشاركة في صلاة الفجر أيام الجمعة، في ظل نية المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية.