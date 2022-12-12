اعتقالات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عددا من الشبان بعد أن اقتحمت وفتشت عشرات المنازل.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وأصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم العروب قضاء الخليل.

وقال الناشط عبد الحي جوابره، إن مواجهات اندلعت في ساعات متأخرة من الليل، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي.

وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي صوب الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالمتوسطة، بحسب طواقم الهلال الأحمر، ونقل لتلقي العلاج في إحدى المشافي.

كما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وفي سياق متصل، ألقى شبان زجاجات حارقة نحو مركبات المستوطنين، على طريق 465 قرب قرية دير أبو مشعل.

واستهدف فلسطينيون حاجزا عسكريا لجيش الاحتلال شرق مدينة نابلس.

وأطلق مسلحون النار قرب حاجز بيت فوريك قضاء نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، وشرعت في عملية تمشيط في المكان بحثا عن المنفذين.

جاء ذلك بعد استهداف جدار الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس، بعبوة محلية الصنع.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجبل الطويل شرق رام الله والبيرة، أطلقت خلالها قناصة الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي قرب الجدار الفاصل شمال مدينة قلقيلة، إضافة إلى إغلاق مداخل قرية مردا شمال سلفيت وسط إطلاق لقنابل الصوت.