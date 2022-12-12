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مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

تاريخ النشر: 12/12/2022 - 13:30

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عاملان مصرعيهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقالات في ورشة بناء بمستوطنة "غفعات زئيف" بالضفة الغربية على بعد 5 كم شمال غرب القدس إلى الجنوب من الطريق السريع 443.

وذكرت مصادر طبية أن الحديث عن مصرع عاملين (50 و35 عاما) وإصابة أربعة آخرين علقوا في المكان، وهو عبارة عن بناية سكنية تضم 12 طابقا في طور الإنشاء، جرى تخليص ثلاثة منهم لغاية الآن، وبقي عاملا آخر عالقا إثر انهيار السقالات.

واستدعيت طواقم إنقاذ وشرطة إلى المكان. وأقرت طواقم طبية مصرع أحد العمال المصابين وقدمت العلاجات الأولية للمصابين الآخرين ونقلتهم، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 66 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#سقالات
#ورش بناء
#عمال
#ضحايا العمل

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

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