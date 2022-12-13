الاحتلال يهدم 4 منازل بأريحا ومستوطنون يقتحمون الأقصى

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة منازل مأهولة في قرية الجفتلك قضاء أريحا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي الجفتلك أحمد أبو غانم، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الجفتلك، وباشرت بهدم 4 منازل، تتراوح مساحة كل منها ما بين 120-150 مترا.

وصباح اليوم، هدمت جرافات بلدية الاحتلال منشآت وأسوار في بلدة الجيب قضاء القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جرافات الاحتلال داهمت منطقة السهل، وهدمت بركسا في أرض زراعية تقدر مساحتها بـ250 مترا، وأسوارا لعائلة سميح أبو دية.

وبحسب معطيات حقوقية، فإن 31 مبنى هدموا في القدس بقرار من سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، منها 18 منزلا من بينها 4 منازل هدمها أصحابها بأيديهم، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد بالقدس والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة، ردا على دعوات "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة خلال فترة "عيد الأنوار" العبري، الذي يبدأ في الثامن عشر من كانون الأول الجاري، ويستمر لثمانية أيام.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أزالت، أمس الإثنين، لافتة وضعتها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، منذ عشر سنوات تحرم دخول اليهود للأقصى، ووضعت أخرى تشجع اقتحامات للمسجد، وأداء طقوس تلمودية في ساحاته.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على الفلسطينيين وإبعادات عن المسجد.