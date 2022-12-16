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إطلاق نار على سيارة مستوطن قرب نابلس

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 15:36

إطلاق نار على سيارة مستوطن قرب نابلس
سيارة المستوطن قرب قرية مادما، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرت محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قرية مادما جنوب نابلس، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن إطلاق النار تم من داخل سيارة فلسطينية، وأن رصاصة واحدة أصابت مسند رأس السائق في سيارة إسرائيلية، دون تسجيل إصابات.

ولحقت أضرارا طفيفة بسيارة مستوطن التي تحطمت نوافذها، جراء إطلاق النار، الذي جرى بالقرب من البؤرة الاستيطانية العشوائية "حافات ماعون" وهي أحد معاقل المستوطنين المتطرفين.

وتجري قوات الاحتلال عمليات بحث في المنطقة في محاولة لاعتقال المنفذين.

بودكاست عرب 48

#نابلس
#عملية إطلاق نار
#مستوطن
#قرية مادما

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