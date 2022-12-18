إصابات بالاختناق واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل اثنان، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة، شمال شرق جنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد وقت وجيز من استهداف حافلة للمستوطنين قرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال فقوعة واعتقلت الشابين نديم عرسان أبو سلامة، ومحمد ناصر أبو سلامة، كما اندلعت مواجهات في المكان.

استهدف مسلحون فلسطينيون حافلة مستوطنين قرب قرية صانور جنوب شرق جنين، مساء الأحد



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وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واندلعت كذلك مواجهات أخرى على دوار بلدة عرابة، ودوار قرية عنزة، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط عدة بلدات وقرى بالمحافظة.

وفي سياق ذي صلة، استهدف مسلحو مجموعة "جبع" التابعة لـ"سرايا القدس"، حافلة مستوطنين قرب قرية صانور جنوب شرق جنين، مساء الأحد، فيما لم يتسبب ذلك إلا بأضرار مادية، بحسب ما أعلن الاحتلال.