  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح في جنين

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 09:03

اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح في جنين
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، وذلك بعد أن فتشت المنازل وعاثت بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو طبيخ، من جنين بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين– الناصرة، دون أن يبلغ عن إصابات.

شهدت مدينة جنين فجر اليوم اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية أن مقاومين اشتبكوا مع جنود الاحتلال فور اقتحامهم المنطقة الصناعية في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا قبل أن تنسحب من المدينة.

وأفادت "إذاعة الجيش" أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعاون مع قوة عسكرية خاصة اعتقلت شابين من بلدة دورا قضاء الخليل، تنسب لهما شبهات تنفيذ عملية إطلاق نار مطلع الشهر الجاري تجاه مستوطنة "كرمي تسور"، واستهدف مركبة حارس أمن المستوطنة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر وحاصرت منزلا، وطالبت قوات الاحتلال شابا بتسليم نفسه من المنزل المحاصر لعائلة النقيب.

يأتي ذلك، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، وهاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات الفلسطينيين بالحجارة في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من دوار سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد منها.

وأضافت أن أكثر من 40 مستوطنا من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا متنزه "كنتري حوارة"، وحطموا سبع مركبات كانت متواجدة أمام المتنزه.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#جنين
#اعتقالات
#اشتباكات
#قوات الاحتلال

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع الـ"الحانوكاة"
اقتحامات واسعة للأقصى بالتزامن مع الـ"الحانوكاة"

2022-12-18

استشهاد شقيقين إثر دهسهما عمدا من قبل مستوطن جنوب نابلس
استشهاد شقيقين إثر دهسهما عمدا من قبل مستوطن جنوب نابلس

2022-12-17

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى النفير لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى
الفصائل الفلسطينية تدعو إلى النفير لصد اقتحامات المستوطنين للأقصى

2022-12-17

الأكثر قراءة

علم فلسطين في المونديال يؤرق الإعلام الألماني

علم فلسطين في المونديال يؤرق الإعلام الألماني

2022-12-17
مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

مونديال قطر: ماذا قال مدرب المغرب قبيل مواجهة كرواتيا؟

2022-12-17
شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

شعفاط: مصرع الشاب محمد بلال الترك بحادث طرق

2022-12-17
منافسة محتدمة بين 4 لاعبين: من سيكون هداف مونديال قطر؟

منافسة محتدمة بين 4 لاعبين: من سيكون هداف مونديال قطر؟

2022-12-17
ميسي على بعد خطوة من تحقيق كأس العالم وتحطيم أرقام أخرى

ميسي على بعد خطوة من تحقيق كأس العالم وتحطيم أرقام أخرى

2022-12-17