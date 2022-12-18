اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، وذلك بعد أن فتشت المنازل وعاثت بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو طبيخ، من جنين بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على شارع جنين– الناصرة، دون أن يبلغ عن إصابات.

شهدت مدينة جنين فجر اليوم اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية أن مقاومين اشتبكوا مع جنود الاحتلال فور اقتحامهم المنطقة الصناعية في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا قبل أن تنسحب من المدينة.

وأفادت "إذاعة الجيش" أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتعاون مع قوة عسكرية خاصة اعتقلت شابين من بلدة دورا قضاء الخليل، تنسب لهما شبهات تنفيذ عملية إطلاق نار مطلع الشهر الجاري تجاه مستوطنة "كرمي تسور"، واستهدف مركبة حارس أمن المستوطنة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر وحاصرت منزلا، وطالبت قوات الاحتلال شابا بتسليم نفسه من المنزل المحاصر لعائلة النقيب.

يأتي ذلك، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، وهاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات الفلسطينيين بالحجارة في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، بالقرب من دوار سلمان الفارسي، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد منها.

وأضافت أن أكثر من 40 مستوطنا من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا متنزه "كنتري حوارة"، وحطموا سبع مركبات كانت متواجدة أمام المتنزه.