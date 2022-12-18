الاحتلال يصيب شخصين بالرصاص ويعتقل آخرين عقب اقتحام مخيم عسكر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصين وأصابت آخرين بالرصاص، في مواجهات اندلعت إثر اقتحام مخيم عسكر، شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت قوات الاحتلال أن تشتبه بأن أحد المعتقلين ضالع بتنفيذ عملية إطلاق النار، يوم الجمعة الماضي، قرب قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") بأن المعتقلين في مخيم عسكر هما ناصر موسى حسين النقيب (47 عاما)، ونجله محمد (21 عاما)؛ وأشارت إلى إصابات برصاص الاحتلال الحي وأخرى اختناقا من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، أثناء عملية الاقتحام.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها في نابلس تعاملت مع "إصابة بالرصاص الحي في القدم وأُخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و15 حالة اختناق بالغاز".

وأضافت إن "الإصابتين نقلتا إلى مستشفى محلي لاستكمال العلاج في حين أن حالات الاختناق تم علاجها ميدانيا".

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين "شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي كان يحاصر منزلا في مخيم عَسْكر، قبل اعتقال أب وابنه من المنزل، وانسحابه من المنطقة".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، وحاصرت أحد المنازل، واعتلت قناصتها أسطح المنازل المجاورة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بزعم ملاحقة من يسميهم "مطلوبين" وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل لإطلاق النار في كل عملية.

ويوم الجمعة الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرت محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قرية مادما جنوب نابلس، وبحسب الاحتلال، فإن إطلاق النار تم من داخل سيارة فلسطينية، وأن رصاصة واحدة أصابت مسند رأس السائق في سيارة كان يقودها مستوطن، دون تسجيل إصابات.