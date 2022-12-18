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الحموري: "حقنا هو المقاومة والمعركة مستمرة" مع سلطات الاحتلال

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 13:32

الحموري: "حقنا هو المقاومة والمعركة مستمرة" مع سلطات الاحتلال
الحموري يصل إلى باريس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد الناشط الحقوقي الفلسطيني، صلاح الحموري، أن "المعركة مستمرة" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي أبعدته قسريا، في وقت سابق اليوم، الأحد، إلى فرنسا، وذلك بعد أن اعتقل لأكثر من تسعة أشهر إداريا، من دون توجيه تهمة رسمية له.

وجاءت تصريحات الحموري التي نقلتها وكالة "فرانس برس"، بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، معتبرا أن "لديه مسؤولية كبيرة تجاه قضيته وشعبه"، وذلك في أعقاب الإدانة الرسمية التي صدرت عن الجانب الفرنسي، ضد الإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال بطرد الحموري.

وقال الحقوقي الذي يتعرض لملاحقة سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة، لدى وصوله مطار رواسي في باريس: "غيرت المكان لكن المعركة مستمرة"، مضيفا "اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين. حقنا هو المقاومة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا". وأضافت في بيانها أن "فرنسا اتخذت خطوات عديدة لدى السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وقالت الخارجية الفرنسية إنه "منذ اعتقاله (الحموري) الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق صلاح الحموري واستفادته من جميع الطعون القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".

وطردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، الحموري، إلى فرنسا، بعد مسار قضائي طويل، علما بأنه تعتقل الحقوقي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إداريا، من دون تهمة رسمية، منذ آذار/مارس. وادعت وزارة الداخلية الاسرائيلية، في بيان، إن الحموري "تم ترحيله صباح اليوم (الأحد) إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية أييليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

من جانبه، أوضح "نادي الأسير" الفلسطيني أن "قضية الإبعاد شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السياسات التي نُفّذت بحق المئات من الفلسطينيين"، لافتا إلى أن "قضية الحموري تعدّ مؤشرا ورسالة على عودة هذه الجريمة".

ويأتي إبعاد الحموري على الرغم من أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد، إذ كان الاحتلال قد قررت الإبقاء على الحموري حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

بودكاست عرب 48

#صلاح الحموري
#اعتقال إداري
#الجبهة الشعبية
#إبعاد قسري
#فرنسا

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