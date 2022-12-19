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الاحتلال يصور منشآت وطرقا ترابية بالرأس الأحمر

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 13:17

الاحتلال يصور منشآت وطرقا ترابية بالرأس الأحمر
تصعيد وتيرة الهدم في الضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

صورت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت، وطرقا ترابية في الرأس الأحمر جنوب طوباس في الضفة الغربة المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وصورت منشآت وطرقا ترابية، ما يثير تخوفات بعمليات هدم وتجريف في الوقت القريب.

فلسطينيون ينتزعون قرارا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم في بيت لحم

انتزع فلسطينيين، اليوم الإثنين، قرارا من محكمة الاحتلال، بوقف الاستيلاء على أرضهم في بلدة نحالين قضاء بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المحامي غياث ناصر تابع قرار الاخطارات التي تم تسليمها للمواطنين الثلاثة عزات شكارنة، وإبراهيم نجاجرة، وتيسير شكارنة، الذي يقضي بإخلاء أرضهم في منطقتي "القاعة، والثغرة" في حوض (4) قطع (58، 38، 2)، ورفع دعوى في إحدى المحاكم الإسرائيلية مدعومة بالأوراق الثبوتية من ملكية وطابو، واستطاع انتزاع قرار بإلغاء كافة الإجراءات السابقة.

يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على أراضٍ، وهدم منازل مشيدة وقيد البناء، وغرف زراعية.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#طوباس
#هدم
#الاستيطان
#الرأس الأحمر

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