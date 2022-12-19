الاحتلال يهدم منزلا بأريحا ومستوطنون يحرقون منشآت قرب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلا في أريحا بحجة البناء بدون ترخيص، فيما أقدمت مجموعة من عصابات المستوطنين إضرام النيران بمتجر وبمشتل جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة

وقال شهود عيان، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء يقع في "حي فلسطين" في أريحا لعائلة عامر القريشي، علما أن الطابق الأسفل تم تجهيزه للسكن.

وصعدت سلطات الاحتلال من وتيرة الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الآونة الأخيرة، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 833 اعتداء لقوات الاحتلال خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

اعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

إلى ذلك، أحرق مستوطنون، فجر اليوم الإثنين، محلا تجاريا ومشتلا في قرية الساوية، قضاء نابلس.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مجموعة من المستوطنين أحرقت محلا تجاريا ومشتلا في قرية الساوية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وسط محاولات تفجير المكان بواسطة استخدام أسطوانة الغاز.

وأضافت المصادر أن هذه المرة السادسة التي يتعرض المشتل فيها لمحاولات تخريب وحرق وسرقة.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مناطق الضفة، وسط تساهل سلطات الاحتلال معهم.

ووفق تقرير أصدره جيش الاحتلال في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، فإن المستوطنين نفذوا 838 اعتداء على الفلسطينيين منذ مطلع العام، وتراوحت بين الاعتداء وإلحاق الضرر بالممتلكات وإلقاء الحجارة.

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، جنوب شرق قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وتخريب في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق محافظة رفح، منطلقة من المواقع العسكرية الجاثمة شرق القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.