مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، في وقت اندلعت اشتباكات مسلحة في بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات وفتشت منازلهم وعاثت بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال، 8 أشخاص من عائلة الهريمي في بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة وشقيقه عيسى خالد الهريمي، ويوسف جمال الهريمي، وأحمد نادر الهريمي، وخالد عياد الهريمي ، وطارق محمد الهريمي، وشادي محمد الهريمي، ونادر محمد عياد، بعد دهم منازلهم وتكسير محتوياتها في منطقة وادي معالي.

واندلعت اشتباكات مسلحة، عقب محاصرة قوات الاحتلال منزل الشاب عياد الهريمي في مدينة بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي معالي وحاصرت منزلا يتواجد به المطارد الهريمي، وهو أسير محرر، وأحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في ببت لحم.

وخاض الشاب عمر اشتباكا مسلحا عنيفا مع قوات الاحتلال، التي طالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.

وسمع دوي انفجار ضخم هز المنزل ناجم عن قذيفة "انيرجا"، أعقبه تصاعد الدخان وسط تواجد مكثف لقوات الاحتـلال في منطقة وادي معالي.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش داخل المنازل المجاورة لمنزل المطارد الهريمي، وسط تقارير إسرائيلية عن فشل محاولة اعتقاله.

وأصيب عشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اندلعت على مدخل بلدة حلحول وفي مخيم العروب، شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول برفقة حافلات تقل مستوطنين، كما داهمت مخيم العروب، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم ميدانيا.

وذكر الناشط محمد عوض، أن قوات الاحتلال دخلت برفقة حافلات تقل مستوطنين الى منطقة الطبيقة الأثرية في بلدة حلحول لإقامة طقوس تلمودية فيها من قبل المستوطنين احتفالا بما يسمى عيد "الأنوار - حانوكاه" ما تسبب باندلاع مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابين من مدينة جنين وبلدة قباطية.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي الشيخ إبراهيم بعد اقتحام الحي الشرقي في جنين ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت الشاب قيس فيصل الشايب سباعنة بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزل ذويه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من قباطية واحتجزت اثنين آخرين على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد قضاء جنين.