مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط تقييدات على الفلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت نصب الحواجز وفرض تقييدات على تنقل الفلسطينيين في القدس وساحات الحرم، وذلك في اليوم الرابع لما يسمى عيد " الأنوار- حانوكاه" الذي يستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، من بينهم عضو الكنيست تسڤيكا فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت"، والذي يقتحمه لأول مرة في حياته.

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى وبالجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، كما أدوا صلوات ورقصات تلمودية و"سجود ملحمي" عند باب الرحمة، وأخرجتهم الشرطة من باب الأسباط.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ومنعت دخول بعض الشبان.

وتصديا لاقتحامات المستوطنين المتواصلة، أطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية إلى ضرورة الحشد بالقدس بشكل واسع والرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.

تمديد اعتقال 3 فتية مقدسيين

مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة صباح اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة فتية مقدسيين من بلدة سلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الفتية أمين محمد عبيسان العباسي، خليل الأعور، ومصطفى العباسي، حتى تاريخ 9-1-2023، ويقبع جميعهم في سجن "الدامون".

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى مصعب عامر محمود من قرية العيسوية لليوم، علما أنه اعتقل ظهر أمس الثلاثاء، أثناء عودته من المدرسة.