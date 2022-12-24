الاحتلال يقتحم قرى محافظة جنين واندلاع مواجهات.. اعتقالات برام الله والخليل وسلوان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة قرى في محافظة جنين، وأجرت عمليات بحث وتمشيط وتفتيش واسعة، وسط اندلاع مواجهات واشتباك مسلح بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، ومركة، ويعبد، وبئر الباشا بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، خاصة في منطقة الهدف، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

اعتقالات في رام الله والخليل وسلوان

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أسيرا محررا، من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء البرغوثي، على حاجز "حلميش" المقام على أراضي قرية النبي صالح.

وكان قد اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمادة خالد صبارنة، ومحمد عيسى بريفيث، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتشتهما.

كما واعتقل الاحتلال، اليوم السبت، مقدسيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، عقب دهم وتفتيش منزليهما.