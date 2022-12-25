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مصرع شاب وغرق منازل بسبب الفيضانات في غزة

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 07:43

مصرع شاب وغرق منازل بسبب الفيضانات في غزة
الأمطارتغرق الشوارع في غزة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شاب مصرعه جراء صعقة كهربائية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تعرضت شوارع ومنازل عدة للغرق في القطاع، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، مساء السبت.

المرحوم عبد الله قطيفان

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بأن الشاب عبد الله قطيفان (31 عاما) من سكان منطقة المشاعلة توفي جراء تماس كهربائي في منزله نتيجة الغرق بفعل الأمطار الغزيرة.

وتعرضت شوارع ومنازل عدة للغرق في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، مساء السبت.

وتعرض شارع صلاح الدين الرئيس قبالة مناطق وسط قطاع غزة، للغرق وتضررت حركة المركبات في المنطقة.

كما تعرضت عدة منازل في دير البلح وخانيونس جنوب القطاع للغرق نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء السبت.

وقال الدفاع المدني، إنه تلقى العديد من الإشارات حول سقوط أسقف منازل من الصفيح جراء الأمطار الغزيرة، وجرى التعامل مع الإصابات، وسحب المياه من المنازل.

يذكر أن البنية التحتية التي دمّرها العدوان الإسرائيلي الأخير، لم يتم إعادة إعمارها بعد، إنما تم إجراء إصلاحات مؤقتة لها، الأمر الذي ينذر بفيضانات وانهيارات للطرقات، كما أن بلديات قطاع غزة تواجه ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة بفعل العدوان، وتواصل تقديم خدماتها للسكان.

وقالت رئاسة العمل الحكومي في قطاع غزة إنها تتابع ميدانيا مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها القطاع، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

وأكدت في بيان لها، أن فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة فاقم من خطورة وصعوبة الوضع.

وأضافت أنها أعطت توجيهات واضحة لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.

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