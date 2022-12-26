الاحتلال يصادق على هدم منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، مصادقته على مصادرة وهدم منزل الشهيد محمد الجعبري (35 عاما)، الذي استشهد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أعقاب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره مساء الأحد، أن "قائد قيادة المنطقة الوسطى، وقع على أمر بمصادرة وهدم منزل منفذ العملية بالقرب من حاجز ‘أشموريت‘ في الخليل"، الشهيد الجعبري، وأشار أن ذلك تم بعد رفض اعتراضات أسرة الشهيد على قرار الهدم.

الشهيد محمد الجعبري

وكان الجعبري قد استشهد بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

و18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن الاحتلال عزمه هدم منزل الشهيد الجعبري. وفي الثلاثين من من تشرين الأول/ أكتوبر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط تمهيدا لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري.

وأغلقت قوات الاحتلال حينها، مداخل مدينة الخليل كافة والطريق المؤدي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع"ـ فيم اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، بالتزامن مع ذلك.