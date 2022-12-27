مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل واعتقالات في باب العامود

أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق، مساء الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن مواطنا أصيب برصاصة معدنية في خاصرته خلال المواجهات التي نشبت في المخيم، أحيل على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب آخرون بالاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناشط، محمد عوض، إن "المواجهات اندلعت في منطقة بيت زعتة بالبلدة، طارد خلالها جنود الاحتلال الفتية وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشهدت منطقة باب العامود في القدس المحتلة استفزاز قوات الاحتلال للمواطنين، وفي أعقاب ذلك وقعت مناوشات في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان وفتى وجرى اقتيادهم للتحقيق.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين؛ فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.