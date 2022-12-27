24 معتقلا بالضفة بينهم أسرى محررون وطلاب جامعات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركز المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، حيث تخللت اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنيات وممتلكات من بعض المنازل، فيما تم احتجاز العشرات من أصحابها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من محافظة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقلت عددا من الأسرى المحررين ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحيم فوزي بشكار بعد مداهمة منزله بحي المساكن الشعبية، وهو أسير محرر أمضى 20 عاما وأفرج عنه في آذار/مارس الماضي.

واعتقلت الشاب إسلام ناصر الخنفة بعد مداهمة منزل عائلته في قرية بيت إيبا، كما اعتقلت شقيقه أنس بعد مداهمة مكان عمله، وهما أسيران محرران.

واعتقلت الناطق باسم الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الأسير المحرر جهاد أحمد من منزله في شارع عصيرة، والطالب بكلية القانون إبراهيم موسى الخراز من منزله بشارع تل.

واعتقلت الشاب أمير العزيزي، وهو شقيق الشهيد محمد العزيزي مؤسس مجموعات عرين الأسود، بعد مداهمة منزل شقيقته بمنطقة الطور.

وفي محافظة رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلواد، طالت أكثر من عشرة أشخاص غالبيتهم أسرى محررين.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة بعدد كبير من الدوريات العسكرية، وشرعت باقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمقتنياتها وتخريبها.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من: أنس حماد، وحنظلة سمير حماد، وليث رائد حامد، وأنس يوسف جماعين، وموسى ياسر حامد، وعمر باسم حامد، ومحمد عبد الكريم حماد، وعاصف عمر حامد، وعبد الرحيم مصطفى حماد، ويوسف العنيد.

وأقدم الاحتلال خلال الاقتحام على التحقيق مع الشبان وتفتيش المنازل بصورة دقيقة.

كما اقتحم الاحتلال منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بحثا عن نجله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين، واعتقلت الشابين عز الترك ويزن عماد العالم، عقب دهم وتفتيش منزلي عائلتيهما، كما اعتقلت أمين بسام جرابعة من بلدة بيتين، والأسير المحرر عماد الغماري والأسير المحرر نبيل هشام القيسية، من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.