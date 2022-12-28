الشيخ التقى بعبّاس: "التسريبات مفبركة"

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، صحة التسريبات الصوتية التي انتشرت الثلاثاء، ويُسمع فيها تهجم على الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج؛ وشدد الشيخ على أنها "مفبركة وغير دقيقة وغير صحيحة".

وجاء نفي الشيخ في تصريحات خاصة بصحيفة "العربي الجديد" نشرتها على موقعها الإلكتروني؛ مشيرة إلى أن الشيخ اجتمع بالرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة "المقاطعة" في رام الله، مساء الثلاثاء، بعد انتشار التسريبات الصوتية التي أوردتها وكالة "شهاب" الفلسطينية ومقرها في قطاع غزة.

وفي حيدثه لـ"العربي الجديد"، قال عضو اللجنتين المركزية لحركة"فتح" وتنفيذية منظمة التحرير، إن "هذه تسجيلات صوتية مفبركة وغير دقيقة وغير صحيحة، تحت أي ظرف من الظروف". مؤكدا أنه التقى الرئيس الفلسطيني مساء الثلاثاء، واصفا إياه بأنه "معلمي وقائدي"، وأضاف "علاقتي مع الرئيس أبو مازن متينة، وأنا أعتز أنني أعمل معه".

واعتبر الشيخ أن "هذه التسجيلات الصوتية المفبركة تأتي لضرب النسيج الداخلي الوطني الفلسطيني، وضرب العلاقات الوطنية الفلسطينية، ونحن أكبر من ذلك بكثير... ولا أريد التعليق على هذا الأمر". وعن إمكانية انتشار تسريبات مماثلة خلال الفترة المقبلة، قال: "لدي ثقة كبيرة أن القيادة وحركة فتح محصنة وأكبر من ذلك بكثير".

وقال الشيخ إن "كل من ذُكروا في هذا التسريب المفبرك والمدبلج هم أخوة وقادة وأحباء وأنا أعتز بهم وبتاريخهم وعملهم"؛ وجاء في التسريب الصوتي المنسوب لـ"الشيخ": "أنا بقلكم أبو مازن شريك بالفوضى، هو شريك فيها وله مصلحة في بقائها، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام".

كما جاء في التسريب أنه "أنا مع التعايش والصدام مع أبو مازن، لأن كلاهما يخسر، بدك غصب عنك تتعايش معه، لكن بنفس الوقت، أحيانا بدك تصطدم معه، مش كل شيء بده اياه بدنا نمشيله إياه، لأني عارف المشروع المركب ع دماغه وين"، ويتابع التسجيل أن "توفيق هو نقطة الخلاف رقم واحد، وفي أربعة خمسة ما برتحلهم ابو مازن، بده يخربش هون ويخربش هناك، إذا كبر هذا الموجود اليوم شو مصلحتكم فيه".

ويقول المتحدث في التسريب المنسوب للشيخ أن "هي معركة خلافة أبو مازن، الأمن داخل في الموضوع، وشغال في اللعبة هاي، وجزء من المركزية داخل في الموضوع واليوم الذي يلي أبو مازن كله سوف يأتي في إطار خطة مرتبة"، ويضيف "حوار بين فتح والمصريين شو دخل مدير المخابرات؟ وفي كل غزة ما حدا عبره وعلي الطلاق ما عنده شي".