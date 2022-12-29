مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، حيث تخللتها مواجهات في بعض المناطق بين شبان وقوات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة، حيث تم خلالها اعتقال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد احتجاز قاطنيها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وتركزت الاقتحامات في محافظة الخليل واستهدفت العديد من الأسرى المحررين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نصر الرجوب، والأسير المحرر مشير الشحاتيت من بلدة دورا، وصهيب الشبح من بلدة أم صفا، وعمار محمد الجعبري من الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال لؤي أبو عليا من بلدة المغير، وهاشم ريان، ويزيد ريان من بلدة بيت دقو قضاء القدس، فيما سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر إسلام بني شمسة، استدعاء لمقابلة مخابراتها خلال اقتحام منزله في بلدة بيتا قضاء نابلس.

وسجلت الضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 عملا مقاوما، تضمنت 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 6 نقاط مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث سجلت الضفة عدد من العمليات النوعية بينها إطلاق نار استهدف طائرات الاستطلاع في نابلس.

وفي الخليل، أطلق الشبان الفلسطينيون النار على قوات الاحتلال خلال المواجهات في منطقة بيت أمر شمال المدينة.

أما في جنين، ألقيت عبوات ناسفة على حاجز الجلمة، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جبع.

واندلعت مواجهات في بلدة عزون بقلقيلية، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وبيت أمر ومخيم العروب والبلدة القديمة في الخليل، ومستوطنة "آدم" في القدس.