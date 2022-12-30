الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، الجمعة، في مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. https://t.me/arab48official/46613

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 25 مواطنا بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بينهم 3 صحافيون بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا".

وأشار إلى أن المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، مرددين الشعارات الوطنية المؤكدة على استمرار نهج الثورة والمقاومة حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا.

وفي قرية أوصرين جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية أوصرين".

تشييع غفير للشهيد عمار مفلح في أوصرين

شارك حشد غفير في تشييع جثمان الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما)، اليوم الجمعة، في قرية أوصرين جنوب شرق نابلس.

وانطلقت جنازة الشهيد مفلح من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصولا إلى قرية أوصرين مسقط رأسه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع القرية، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الأعزل، وأخرى منددة بسياسة احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات و"مقابر الأرقام" التي ينتهجها الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم، قبل التوجه به إلى منزل عائلته حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل أسرته ومحبيه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عورتا العسكري، اعترضت موكب تشييع جثمان الشهيد مفلح وعرقلت مروره لفترة من الوقت.

يذكر أن سلطات الاحتلال سلمت الليلة الماضية جثمان الشهيد مفلح بعد احتجازه لمدة 27 يوما.

واستشهد مفلح يوم 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد أن أعدمه جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.