عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة شاب في اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بنابلس

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 09:22

إصابة شاب في اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بنابلس
البلدة القديمة في نابلس، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع فلسطينيين، وفقا لمصادر إعلامية في نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال في الرقبة، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس، واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا يعود لعائلة العزيزي في البلدة القديمة بنابلس، وأنه سُمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار بالقرب من مسجد البيك في المدينة.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت نشاطا عسكريا في نابلس، وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.

بودكاست عرب 48

#نابلس
#الضفة الغربية
#الاحتلال
#الهلال الأحمر

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد الاعتقال الإداري للأسير عماد الدين أبو الهيجاء من مخيم جنين
تمديد الاعتقال الإداري للأسير عماد الدين أبو الهيجاء من مخيم جنين

2022-12-30

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمار مفلح في نابلس
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عمار مفلح في نابلس

2022-12-29

القدس 2022: أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى
القدس 2022: أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى

2022-12-29

الأكثر قراءة

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

2022-12-29
حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

2022-12-29
ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

2022-12-29
نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

2022-12-29
تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

2022-12-29