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مستوطنون يقتحمون الأقصى وينصبون "كرفانا" قرب بيت لحم

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 10:52

مستوطنون يقتحمون الأقصى وينصبون "كرفانا" قرب بيت لحم
مستوطنون يسعون لتوسيع مستوطنة "جبعوت" (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامات بتوفير الحراسة للمستوطنين الذين قاموا بنصب "كرفانا" قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وحذر مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن48238 هو عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد خلال عام 2022.

وأوضح أن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، لم تتوقف عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوز إلى قيام المجموعات اليهودية المتطرفة بتصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين من صلوات انبطاحات وأداء لطقوس تلمودية علنية وأناشيد وغناء ورقص داخل الساحات.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

مستوطنون ينصبون بيتا متنقلا قرب بيت لحم

نصب مستوطنون صباح اليوم الأحد، بيتا متنقلا "كرفانا"، غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن مستوطنين نصبوا "كرفانا" في أرض تقع شرق منطقة خلة فروانة، تعود لعائلة الطوس.

وأضاف مشاعلة، أن المستوطنين يسعون إلى توسيع مستوطنة "جبعوت"، التي لا تبعد عن الأرض سوى بضعة أمتار.

يذكر أن قرية الجبعة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية، تتمثل بتجريف أراض، واقتلاع اشجار الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

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