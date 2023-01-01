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مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 13:26

مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل
الأستاذ أنس شريف العطاونة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الأستاذ أنس شريف العطاونة (30 عاما) من بلدة بيت كاحل مصرعه، ظهر اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بعين سارة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ووفقا لمصادر طبية فقد أقر الأطباء وفاة العطاونة، وهو مدرس في مدرسة الخليل الأساسية.

وساد الحزن والأسى بين أقارب الفقيد وزملائه فور انتشار النبأ المفجع. وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

بودكاست عرب 48

#أنس العطاونة
#الخليل
#بيت كاحل
#الضفة الغربية

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