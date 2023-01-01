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مصرع طفل سقط من نافذة استراحة بغزة

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 11:20

مصرع طفل سقط من نافذة استراحة بغزة
الطفل أحمد بدوان مع والده (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الطفل أحمد بدوان (4 سنوات) من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته الخطيرة، جراء سقوطه من نافذة استراحة مطلة على شاطئ بحر مدينة غزة.

وبحسب مصادر طبية محلية، فإن الطفل أحمد بدوان من سكان حي الزيتون، سقط عن النافذة وارتطم في إحدى الصخور المحاطة بالمكان على شاطئ البحر، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة توفي على إثرها لاحقا.

يشار إلى أن الطفل بدوان من سكان حي الزيتون شرق غزة، وعند وقوع الحادث كان متواجدا برفقة عائلته بإحدى الاستراحات على شاطئ بحر غزة تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

ونعت أسرة صفحة أطفال فلسطين المرضى في مستشفى "تال هشومير" والمستشفيات الأخرى، الطفل بدوان وتقدمت بأحر التعازي، وأصدق المواساة لوالدي الطفل الفقيد وآل بدوان، وشاطرتهم الأحزان في مصابهم الجلل.

وجاء في كتاب النعي "بمزيد من الحزن والأسى، وبقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل، وراضية بقضائه وقدره، تلقينا خبر وفاة الطفل أحمد محمد بدوان، من حي الزيتون، الذي توفاه الله متأثرا بإصابته بعد سقوطه من نافذة مطعم مطل على بحر غزة، حيث سقط على الصخور".

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