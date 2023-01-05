مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل جلسة مجلس الأمن

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة الواسعة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد غدا الجمعة.

وتأتي هذه الاقتحامات، قبيل الاجتماع المقرر اليوم لمجلس الأمن الدولي، حول القضية الفلسطينية، حيث طالبت دول عربية وإسلامية إدانة صريحة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أول أمس ساحات المسجد الأقصى، وهو الاقتحام الذي أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وقال المندوب الفلسطيني الأممي رياض منصور للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقد أحاط به عشرات السفراء العرب والمسلمين لدى المنظمة "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها".

وتابع المندوب الفلسطيني "نريد ألا يتكرر هذا التصرف المسجد الأقصى مرة أخرى، ونريد ضمانة بأن الوضع الراهن (في الأماكن المقدسة بالقدس) سيُحترم بالأفعال، وليس بالأقوال فقط".

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتكثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي والواسع في المسجد الأقصى، وإحياء الفجر العظيم غدا الجمعة، لإفشال كل مخططات الاحتلال "ومنظمات الهيكل" المزعوم.

وكانت " منظمات الهيكل" قدمت جملة من المطالب التي تستهدف المسجد الأقصى، في محاولة لتحقيق أطماعها، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا تسعى لإنجازه في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بن غفير سيدرس مع الأجهزة الأمنية المطالبات التي قدمتها الجماعات لوزارة الأمن القومي، بهدف فتح بوابات الأقصى كاملة أمام الاقتحامات، وفي كل الأيام، بما في ذلك الأعياد والسبت.