اقتحام الأقصى 262 مرّة ومنع رفع الأذان 613 مرة بالمسجد الإبراهيميّ خلال 2022

اقتحم مستوطنون وعناصر شرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك 262 مرة خلال العام 2022، في حين منع جيش الاحتلال رفع الأذان 613 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، بحسب ما أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقرير سنوي أصدرته اليوم الأحد.

وجاء في التقرير أن "الاحتلال والمستوطنين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى سواء بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 262 اقتحاما، أو بأعداد المقتحمين الذين تجاوزوا 48 ألفا".

عناصر الاحتلال خلال اقتحام الأقصى (Getty Images)

وأشار التقرير إلى "وجود مخططات تهويدية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى والبلدة القديمة".

ورصد "عشرات حالات الإبعاد لحراس المسجد الأقصى وسدنته والمرابطين والمرابطات وللمواطنين الفلسطينيين عن المسجد".

وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، قال التقرير إن "الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان 613 وقتا وأغلقه 10 أيام" خلال 2022.

ورصد التقرير أكثر من 175 اعتداء بأشكال متنوعة على المسجد، منها "مواصلة بناء المصعد الكهربائي والمسار السياحي للمصعد، والحفريات، ورفع الأعلام والشمعدان على سطحه، وأقام الحفلات الصاخبة".

(Getty Images)

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام.

كما رصد تعرض 24 مسجدا في الضفة الغربية "لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، سواء باقتحامها أو وقف العمل بها، أو حرقها، أو هدمها".

وذكر التقرير أن مستوطنين أقاموا صلوات تلمودية في أكثر من 20 مقاما إسلاميا، واعتدوا على 12 مقبرة خلال العام الماضي.