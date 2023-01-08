مستوطنون يجرفون أرضا بنابلس ويقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية لعصابات المستوطنين خلال تجريفهم لمسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتقلوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية بمنطقة مصلى باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وقالت الأوقاف إن 108 مستوطنين بينهم طلبة يهود اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بعد تأمين الحماية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتواصل الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي والواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال "وجماعات الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

مستوطنون يجرفون أراض في بورين ومعدات وأشتال من دير شرف وبرقة

شرع مستوطنون صباح اليوم الأحد، بأعمال تجريف في أراضي بورين، قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف في منطقة خلة عامر من أراضي شرق بلدة بورين، بمحاذاة مستوطنة "براخا".

وأقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على سرقة معدات وأشتال من أراضي بلدتي دير شرف وبرقة شمال غرب نابلس.

وقال دغلس، "إن مستوطنين أقدموا على سرقة سياج وأنابيب حديد من أرض تعود ملكيتها للمواطن ماهر الجنيدي، اضافة الى سرقة أشتال من مشتل توفيق الحجاوي، بالقرب من دوار دير شرف".

وأضاف ان المستوطنين سرقوا سياجًا من منزل المواطن نزار سيف في بلدة برقة.