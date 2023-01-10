اعتقالات بالضفة والقدس واقتحامات للأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية القدس المحتلتين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بالضفة والقدس واعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ ساعات الليل وحتى فجر اليوم 20 فلسطينيا، من محافظات الخليل، وجنين، ورام الله، والقدس، ونابلس.

وتركزت الاعتقالات في محافظة الخليل، حيث أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال شنت حملة واسعة في بلدة بيت أمر ، طالت الشبان: كريم إبراهيم أبو ماريا، محمد سليم الهندي، محسن محمد عوض، محمد وهيب اخليل، عبد الله حمدي أبو ماريا، محمد وحيد أبو ماريا، وحمدي محمد أبو ماريا.

واعتقلت قوات الاحتلال مقيم البرغوثي من بلدة بيت ريما بمدينة رام الله خلال عملية دهم واسعة في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال طالبين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مدرسة تقوع الثانوية للذكور ماجد الشاعر، بأن قوات الاحتلال قامت بإيقاف الطالبين محمد سلمان أبو مفرح، وأحمد سلامه نواورة في الصف العاشر، أثناء توجههما للمدرسة، قبل أن يتم اعتقالهما.

وأضاف الشاعر، أن جنود الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة من اجراءاتهم التعسفية بحق طلبة المدارس بشكل عام، عبر إطلاق قنابل الغاز والصوت ومطاردتهم، وإغلاق البوابة الحديدية على المدخل الشمالي، الذي يعتبر المنفذ الوحيد للطلبة والهيئة التدريسية، للوصول الى مدرسة ذكور تقوع الثانوية.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال يزن ترابي من صرة، واعتقلت القوات شرف أبو بكر، وفراس حرزاللهوعبد بسام عطاطرة، ومحمد رياض أبو عابد، من يعبد في مدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال دجانة ومحمد محمود عطون، ومحمد وائل جادالله، وياسر إياد جادالله، ومحمد الأطرش، من مدينة القدس المحتلة.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه وقبالة قبل الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيون الدعوات إلى ضرورة الحشد والرباط اليومي في القدس والأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"منظمات الهيكل" المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيا.