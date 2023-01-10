الاحتلال يهدم منشآت سياحية وتجارية في عناتا وأريحا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء، منشآت سياحية ومحلات تجارية شمال محافظة أريحا وفي بلدة عناتا في محافظة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية بلدة العوجا ووفرت الحماية للجرافات التي هدمت محلات تجارية في البلدة، وتعود ملكيتها لعائلة مخلد عبد الكريم نجوم.

وقال الناشط في الأغوار ثائر نجوم، إن قوات الاحتلال هدمت فيلا تعود للمواطن المقدسي محمد الفقية في قرية الديوك التحتا، وأخطرت بهدم منزل آخر.

وأضاف، أن قوات الاحتلال سلمت جمال يونس فهيدات إخطارا بهدم منزله المشيد منذ 15 عاما، وتقدر مساحته 130 مترا مربعا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت، في شارع العوجا الرئيسي، مخازن مقامة منذ نحو عامين، تعود ملكيتها للمواطن مخلد عبد الكريم نجوم.

وفجرا، اقتحمت قوات معززة من الاحتلال بلدة عناتا وهدمت منشآت في محيط جدار الفصل العنصري.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت من الفلسطينيين الدخول إليها، وقامت بتنفيذ عملية هدم واسعة لمحلات تجارية.

وأفاد الناشط محمود عليان بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة عناتا، وحاصرت المنازل والشارع الرئيس ومنعت السكان الاقتراب من حي البقعان مكان الهدم.

وأوضح أن الجرافات هدمت أسوار منازل في حي البقعان بالقرب من الجدار الفاصل شمال البلدة، وبركس أغنام.

كما هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية بركسات على الشارع الرئيس شمال البلدة، للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف عليان أن موظفي إدارة الاحتلال سلموا اليوم إخطارا لأحد سكان البلدة يقضي بهدم مبنى مكون من 3 محلات تجارية ومنزل بناها قبل عدة أشهر، ومنحته 30 يوما للاعتراض.