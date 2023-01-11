مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، ونفذت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقتي نابلس وجنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووفقا للمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا، عرف منهم، محمد جرير صعابنة من بلدة فحمة قضاء جنين، ورياض عماد البدن من تقوع، وعاصف دعامسة، ومحمد السجدي من مخيم الدهيشة، وكريم محمد مرار، ومعين فضل مرار، وجعفر ثائر ريان من بيت دقو.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، نور القاضي من صوريف، وزيد عطية الهوارين، ومدحت نادر الهوارين، ومعاذ نادر الهوارين من الظاهرية، ومؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة من يطا. كما اعتقلت الفتى محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا من نعلين قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، حيث عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما سلمت بعضهم بلاغا استدعاء للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة تقوع قضاء بيت لحم، واقتحمت عددا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للقوات التي اعتقلت الشاب رياض عماد البدن.

وفي محافظة جنين، اندلعت مواجهات تخللتها اشتباكات في بلدة فحمة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، التي شنت مداهمات وتفتيشات بحثا عن مجموعة من المسلحين.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، حيث أصيب، طفل وشاب برضوض، جراء هجوم لمستوطن بالحجارة، صوب أطفال في منطقة تل الرميده بمدينة الخليل.

وقال الناشط عيسى عمرو، إن مستوطنا هاجم أطفالا بالحجارة، وحاول الاعتداء عليهم، ما أدى لإصابة الطفل عبد شاهين برضرض خفيفه، كما أصيب الناشط عمرو بحجر، عقب تدخله لحماية الأطفال.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة شافي شمرون، إلى جانب تحطيم عدد من مركبات المستوطنين.

وتصاعدت وتيرة المقاومة المسلحة بالضفة، إذ نفذ مسلحون، عملية إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة وتحطيم مركبتين للمستوطنين، إلى جانب 16 عملا مقاوما، في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 8 مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان بمدينة القدس، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز قلنديا.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة سلواد برام الله، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية وتحطيم مركبات للمستوطنين.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز الـ17 بنابلس تفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في رفيديا.

وامتدت عمليات تفجير العبوات الناسفة إلى بلدة بيت أمر بالخليل، والتي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال وتخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال بجنين وتحديدا في منطقة جلقموس، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة تقوع ببيت لحم.