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الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في مسافر يطا

تاريخ النشر: 14/01/2023 - 15:35

الاحتلال يقمع مسيرة ضد الاستيطان في مسافر يطا
الاحتلال يعتدي على ناشط فلسطيني في مسافر يطا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد استيلاء أحد المستوطنين على أراضي المواطنين بالزويدين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعهم من الوصول إليها.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام بكثافة تجاه المواطنين والتجمعات السكنية، وطارد الصحافيين والشبان في المنطقة، ونصب عدة حواجز بمسافر يطا لمنع وصول المتضامنين إلى الزويدين.

كما احتجزت قوات الاحتلال مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشهور الوحواح، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

ووصل المواطنون من القرى القريبة للزويدين وهي: عرب الصرايعة، والنجادة، والهذالين، والديرات، للتصدي للمستوطن الذي استولى على الأرض بحماية جيش الاحتلال، وسط هتافات وطنية تدعم صمود المواطنين في أراضيهم في وجه التوسع الاستيطاني.

ويترقب نحو 1200 فلسطيني، في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل أقصى جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قرارا إسرائيليا بالترحيل وهدم منازلهم.

ويقول الفلسطينيون في مسافر يطا ويعيش بيوت من الصفيح، وبعضهم في كهوف، إنهم "لن يتركوها، مهما كان الثمن".

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#الاحتلال
#مسافر يطا
#اعتداء على الفلسطينيين في مسافر يطا

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