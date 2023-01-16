عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم 15 محلا تجاريا في حزما

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 08:34

الاحتلال يهدم 15 محلا تجاريا في حزما
أنقاض الهدم في حزما (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، منشآت تجارية وورش، قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس، وذلك بزعم عدم الترخيص.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على دوار الشهيد "عريبة"، وحاصرت المنشآت التجارية ومنعت من أصحابها والأهالي دخول المنطقة إلى حين الانتهاء من عملية الهدم.

ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال هدمت عددا من المحال التجارية وورش تصليح المركبات على مدخل بلدة حزما قرب الحاجز العسكري، تعود ملكيتها لكل من: عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب.

وأوضح المركز أن آليات الاحتلال خلفت دمارا واسعا في البلدة، عقب هدمها ما يقارب الـ 15 محلا تجاريا فجرا.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.

وخلال العام الماضي، هدمت سلطات الاحتلال حوالي 950 مسكنا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، منها 65 مسكنا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيًا، كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنا ومنشآت أخرى، وفق معطيات رسمية نشرها مركز أبحاث الأراضي.

بودكاست عرب 48

#القدس
#حزما
#محلات تجارية
#منشآت تجارية
#حاجز عسكري
#الاحتلال

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

4 أطفال استشهدوا منذ مطلع العام: طفل شهيد في مخيم الدهيشة
4 أطفال استشهدوا منذ مطلع العام: طفل شهيد في مخيم الدهيشة

2023-01-16

أسرى "النقب" يصعدون: التنقلات الانتقامية تطال 150 أسيرا
أسرى "النقب" يصعدون: التنقلات الانتقامية تطال 150 أسيرا

2023-01-16

اقتحامات للأقصى والاحتلال يمنع مزارعين من حراثة أراضيهم بالخليل
اقتحامات للأقصى والاحتلال يمنع مزارعين من حراثة أراضيهم بالخليل

2023-01-16

الأكثر قراءة

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15
شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

2023-01-15
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15
دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

2023-01-15