بعد فيديو منغيستو: وساطة مصرية لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى

بدأت مصر وساطة لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل من حيث انتهت، وذلك عقب بث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي من أصول إثيوبية، أبرا منغيستو.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصدر في حركة حماس قوله إن "هناك اتصالات مصرية مع حماس لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل من حيث انتهت إليه"، مشيرا إلى أن الجانب المصري يَنتظر موقف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، من استئناف المفاوضات.

وأوضح المصدر أنه خلال اتصالات مع المصريين، أكدت الحركة جاهزيتها لاستكمال مفاوضات التبادل من حيث انتهت إليه، بما يتيح تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والمتمثلة في الإفراج عن أبرا منغيستو وهشام السيد، إضافة إلى معلومات عن الجنديين هدار غولدين وشاؤول أرون، مقابل إطلاق سراح الأسرى المحررين بموجب صفقة "وفاء الأحرار" والمعاد اعتقالهم، والأسيرات والأطفال والمرضى والشهداء والأسرى القدامى.

وأبلغ الجانب المصري، حركة حماس، بأن القاهرة بصدد معاودة الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة حول ملف الأسرى، وأنهم ينتظرون تعيين مسؤول جديد من قبلها عن هذا الملف خلفا ليارون بلوم.

وكان بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، قدم استقالته من منصبه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، على خلفية "الفشل في إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة". حيث لا تزال الحكومة الإسرائيلية تعرقل كل محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل، إذ تتراجع دائما وتوقف المفاوضات مع المصريين بعد كل تقدم يتم إحرازه.

يذكر أن حركة حماس في غزة، تحتجز جنديين إسرائيليين هما أورون شاؤول وهدار غولدين، بعد أن أسرتهما خلال حرب صيف 2014، فيما تقول إسرائيل إنهما قتلا وتحتفظ الحركة برفاتهما.

كما تحتفظ الحركة بمدنيَين إسرائيليَين هما أبرا منغيستو وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، فيما تقول إسرائيل إنهما مدنيان مصابان بمرض نفسي، وكانت حماس قد كشفت في حزيران/ يونيو الماضي، عن تدهور طرأ على صحة السيد.