اعتقالات بالضفة والقدس طالت قيادات بالجهاد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت قيادات من حركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين في الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات بالضفة والقدس، واقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظة جنين، حيث تم اعتقال 7 فلسطينيين بينهم قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، فيما شهد المخيم اشتباكات مسلحة، حيث استشهد فلسطينيان أحدهما قيادي في كتيبة جنين، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وخلال العدوان على مخيم جنين فجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان. وعرف من بين المعتقلين: مالك استيتي، وحسن الزغل، وأوس أبو زينة، وهاني أبو زينة.

وطالت الاعتقالات الصحافي عبد المحسن شلالدة من بلدة سعير، وأمين الصليبي من بلدة بيت أمر، ووجدي سامر البدن من بلدة تقوع، وصدام سعيد شواهين، والأسير المحرر عزمي بني عودة من بلدة طمون.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال فجر اليوم الخميس مخيم شعافط، واقتحمت عشرات المنازل وأجرت تفتيشات واسعة، وذلك استمرار لحملة الاعتقالات التي تواصلت من ساعات الليل في بلدات القدس، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال عصام مرار، وقصي مرار، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في قرية بيت دقو.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان أبو الهوى، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة الطور، وفتشته.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ فلسطينيون، 29 عملا مقاوما ضد أهداف للاحتلال والمستوطنين بالضفة والقدس، شملت 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير أربع عبوات ناسفة، وإعطاب ثلاث آليات عسكرية.