19 صحافيًّا فلسطينيًّا داخل سجون الاحتلال

أفادت لجنة حقوقية عربية، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 19 صحافيا وإعلاميا فلسطينيا، وطالبت اللجنة بالإفراج عنهم.

وقالت "لجنة دعم الصحافيين" ومقرها بيروت، في بيان، إن "عدد المعتقلين (الصحافيين) ارتفع صباح الخميس إلى 19، بعد اعتقال الصحافي عبد المحسن شلالدة، بعد مداهمة منزله ببلدة سعير في الخليل جنوبي الضفة الغربية".

وأضافت: "من بين إجمالي المعتقلين 9 صحافيين تم إصدار أحكام فعلية بحقهم، و6 معتقلين إداريا دون تهمة تذكر حيث تم تجديد الاعتقال الإداري عدة مرات لبعضهم، و3 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم".

وأوضحت أن "الصحافيين الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال والاستهداف خاصة خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن".

وطالبت بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بـحماية الصحافيين، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد "لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".

كما ناشدت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة "التحرك لوقف الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين، والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 19 صحافيا معتقلا في سجون الاحتلال".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها 4700 أسيرا، بينهم 150 طفلا و29 سيدة.