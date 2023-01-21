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الاحتلال يقتحم قرى جنين ويعتقل جريحا من بيته

تاريخ النشر: 21/01/2023 - 09:56

الاحتلال يقتحم قرى جنين ويعتقل جريحا من بيته
صورة أرشيفية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، جريحا من بلدة عجة، واقتحمت عدة قرى في قضاء جنين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح لؤي بشير غربيه، والذي أصيب بالرصاص قبل أيام، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل عائلته.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: الزاوية، ومركة، ومسلية، وبيت قاد، وعوانة، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر يوم الخميس، مخيم جنين، ذكر شهود عيان أن "عملية الاقتحام هي الأكبر التي يشهدها مخيم جنين وبدأت منذ ساعات الفجر الأولى، ما أسفر عن عدة إصابات خطرة في صفوف المقاومين الفلسطينيين".

وأكدوا أن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومين المسلحين وقوات الاحتلال، وجرى إعطاب جيب عسكري أثناء اقتحام المخيم.

واستخدم المقاومون متفجرات محلية الصنع من نوع "كوع" لصد مركبات الاحتلال، فيما انتشرت أعداد كبيرة من قناصة الاحتلال على أسطح العمارات السكنية بمحيط المخيم وداخل أطرافه.

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#مخيم جنين
#قرى جنين
#الاحتلال الإسرائيلي ومخيم جنين
#اعتقال شاب جريح

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