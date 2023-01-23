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غزة: بدء صرف المنحة القطريّة الثلاثاء

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 23:49

غزة: بدء صرف المنحة القطريّة الثلاثاء
أطفال يلهون في بيت لاهيا بالقطاع (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ، الثلاثاء، بصرف دفعة شهر كانون الثاني/ يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر الميسورة في القطاع المحاصَر.

وأوضح رئيس اللجنة، محمد العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدَّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف قطر منحة إنسانية شهرية، دعمًا للأسر التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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#اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
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