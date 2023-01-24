الاحتلال يحتجز جثامين 17 شهيدا من محافظة جنين

تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 17 شهيدا فلسطينيا من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2018، وذلك بحسب رصد لمؤسسات حقوق إنسان فلسطينية.

ويأتي احتجاز الجثامين من قبل الاحتلال بغرض الانتقام من أمهات وعائلات الشهداء وتعذيبهم، إذ تضرب سلطات الاحتلال بعرض الحائط كل المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وتمتنع عن تسليم الجثامين.

وتحت شعار "بدنا أولانا"، أطلق أهالي الشهداء قبل أيام حملة خاصة للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم، وتأتي هذه الحملة إلى جانب الفعاليات التي تقام في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الموافق 27 آب/ أغسطس من كل عام، وأيضا تنظيم العديد من الوقفات والحملات الشعبية التي تطالب الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء.

يشار إلى أنه ومنذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بلغ عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 114 شهيدًا، بالإضافة إلى 256 جثمانًا تحتجزهم في مقابر الأرقام.

وأكد أهالي الشهداء مرارا أن معركتهم من أجل دفن أبنائهم "هي حق أصيل لا يقبل النفي أو النقاش فيه، ويأتي في إطار المعركة الأكبر والأعظم وهي مقاومة الاحتلال، وهذه المقاومة التي ارتقى أبناؤهم خلالها حاملين الراية التي لن تسقط".

وطالب أهالي الشهداء أكثر من مناسبة طالبوا بإثارة قضيتهم في كل المحافل الشعبية والرسمية والدبلوماسية، كونها "جريمة مستمرة ستطال كل بيت فلسطيني".

وفي استعراض قائمة شهداء جنين المحتجزة جثامينهم، نجد أن عام 2022 استحوذ على أعلى نسبة بـ 8 شهداء، يليه 2021 بـ 5 شهداء، ثم 2020 و2018 بواقع 2 لكل منهما.

وفيما يلي قائمة بأسماء شهداء جنين المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال منذ عام 2018 وحتى اليوم وفق التسلسل الزمني لتواريخ استشهادهم: أحمد اسماعيل جرار جنين (17 كانون الثاني/يناير 2018)، وأحمد نصر جرار - جنين (6 فبراير/شباط 2018)، والأسير كمال أبو وعر - جنين (10 تشرين ثاني/نوفمبر 2020)، ومحمود عمر صادق كميل - (22 كانون أول/ديسمبر 2020).

وجميل العموري - جنين (10 حزيران/ يونيو 2021)، وأمجد حسينية - جنين (16 آب/أغسطس 2021)، ونور جرار - جنين (16 آب/أغسطس 2021)، والفتى يوسف صبح - برقين (26 أيلول/سبتمبر 2021)، وحكمت عبد العزيز موسى - مركةن (22 كانون أول/ديسمبر 2021).

وضياء حمارشة - يعبد (30 آذار/مارس 2022)، وخليل طوالبة - جنين (2 نيسان/ أبريل 2022)، وصائب عباهرة - جنين (2 نيسان/ أبريل 2022)، ورعد خازم - مخيم جنين (8 نيسان/ أبريل 2022)، والأسير المحرر داوود الزبيدي - جنين (15 أيار/ مايو 2022)، وأحمد عابد - كفر دان (14 أيلول/سبتمبر 2022)، وعبد الرحمن عابد - كفر دان (14 أيلول/سبتمبر 2022)، والأسير محمد تركمان - مخيم جنين (14 تشرين الأول/أكتوبر 2022).