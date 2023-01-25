الدوحة: مباحثات فلسطينيّة قطريّة حول التنسيق المشترك

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك على كافة المستويات.

وقال الشيخ في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنه التقى في العاصمة القطرية الدوحة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح الشيخ أنه بحث مع وزير الخارجية "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات الكبيرة التي تواجه الجميع، وضرورة استمرار التنسيق الثنائي على المستويات كافة وتكثيف التحرك المشترك".

وأنهى الشيخ اليوم، زيارة رسمية إلى الدوحة استمرت ليوم واحد، التقى خلالها مسؤولين قطريين.