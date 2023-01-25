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174 مستوطنا وشرطيا للاحتلال اقتحموا الأقصى

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 10:50

174 مستوطنا وشرطيا للاحتلال اقتحموا الأقصى
عناصر شرطة الاحتلال يقتحمون مصليات الأقصى (القسطل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، والمصلى المرواني ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس بأن 114 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في الساحات وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، ورددوا شعارات عنصرية أمام المصلين الفلسطينيين، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

وأضافت الأوقاف، أن 60 عنصرا من شرطة الاحتلال اقتحموا المصلى المرواني، وتواجدوا أمام مصلى قبة الصخرة، تزامنا مع اقتحام المستوطنين.

عناصر شرطة الاحتلال يقتحمون صحن قبة الصخرة اليوم

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى والقدس، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"منظمات الهيكل" المزعوم.

وصعدت قوات الاحتلال من استهدافها للفلسطينيين في الأقصى، وفرضت قيودا وإجراءات مشددة على دخول بعضهم للمسجد، في محاولة لتفريغ الأقصى من الفلسطينيين، من خلال العراقيل الكثيرة التي يضعها أمامهم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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#القدس
#الأقصى
#المصلى المرواني
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#باب المغاربة

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