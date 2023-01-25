مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد حامد، ومؤمن إدريس عياد، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة سلواد قضاء رام الله.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وسط إطلاق لقنابل الغاز خاصة تجاه الفلسطينيين خلال خروجهم من صلاة الفجر، ما تسبب بإصابة العديد منهم بالاختناق.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوة خاصة الشاب يونس الزغاري في أعقاب اقتحام منزل عائلته في مخيم الدهيشة.

ومن القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال قسام محمود عطون، ومحمد عماد عطون، عقب اقتحام منزليهما في بلدة صور باهر.

وفي مدينة نابلس، أصيب 4 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب المحافظة. واعتدت تلك القوات على الصحافيين ومنعتهم من التغطية الصحفية لعملية اقتحام المستوطنين للمنطقة لأداء صلوات تلمودية.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا ونجليه بعد حصار منزله ومداهمته في بلدة العبيدية.

وأفاد نائب رئيس بلدية العبيدية محمد الردايدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي ظاهر أبو سرحان ونجليه بهاء وباسل، بعد حصار المنزل ومداهمته وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت، منزلين في بلدة العبيدية، يعودان لعائلة علي ظاهر أبو سرحان، ومحمد يونس ربايعة في منطقة المزرع شرق البلدة، بعد أن أغلقت المنطقة بالكامل.

ونفذ فلسطينيون 21 عملا مقاوما في الضفة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتنوعت أعمال المقاومة، ما بين إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إصابة جندي خلال عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، و 5 عمليات إطلاق نار وتفجير لعبوتين ناسفتين وإلقاء لزجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، والتصدي لثلاث اعتداءات من المستوطنين، واندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في 9 نقاط.