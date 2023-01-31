مصابان بحالة حرجة وخطيرة بإطلاق نار في مخيم شعفاط

أصيب شخصان بجروح وصفت بالحرجة والخطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء.

ووصل المصابان إلى حاجز المخيم، ومن هناك جرى نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وذكر مصدر طبي إسرائيلي، أن طواقمه قدمت العلاجات الأولية لشابين (20 و25 عاما) بعد إحالتهما على يد الهلال الأحمر الفلسطيني، إذ وصفت حالتهما بالخطيرة.

وادعت الشرطة أنه حسب الاشتباه فإن المصابين تعرضا لحادث عنف على خلفية جنائية.

واستدعيت قوات من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.