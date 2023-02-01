الاحتلال أصدر 260 أمر اعتقال إداري في يناير

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 260 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين وأسرى، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وجاء في تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الأربعاء، أن "من بين الأوامر الصادرة 103 أوامر إدارية جديدة و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى 6 شهور".

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 860 معتقلا إداريا معظمهم ما بين سجون "عوفر" و"النقب" و"مجيدو"، بينهم 7 أطفال وأسيرتان وهما شروق البدن ورغد الفني.

ومما يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث لا يسمح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.