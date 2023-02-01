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عملية سلوان: الاحتلال يفرج عن والدي الفتى محمود عليوات

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 13:09

عملية سلوان: الاحتلال يفرج عن والدي الفتى محمود عليوات
من مكان العملية في سلوان (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم، الأربعاء، عن والدي الفتى، محمود عليوات، من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بعد اعتقالهما بزعم تنفيذ ابنهما عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطنين أحدهما ضابط في الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس نقلا عن المحاميين محمد محمود وفراس الجبريني، بأنه "جرى الإفراج عن والد ووالدة الفتى المصاب محمود عليوات بكفالة مالية قدرها ألف شيكل لكل منهما".

وأضاف أنه "جرى إحالة والدي عليوات للحبس المنزلي لمدة أسبوع بكفالة طرف ثالث".

ومما يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت والدي الفتى المصاب بعد مداهمة منزليهما في سلوان يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، مددت محكمة الاحتلال اعتقال عليوات حتى يوم غد، الخميس، وذلك خلال جلسة غيابية له في المحكمة بسبب وضعه الصحي ومكوثه في المستشفى إثر إصابته برصاص مستوطنين بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار يوم السبت الماضي.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أنه طرأ تدهور على حالة الضابط في جيش الاحتلال في المستشفى، إذ وصفت حالته بالخطيرة لكنها مستقرة.

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#محمود عليوات
#سلوان
#عملية سلوان
#القدس

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