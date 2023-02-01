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مباحثات فلسطينية – أميركية لوقف تصعيد الاحتلال واعتداءات المستوطنين

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 13:33

مباحثات فلسطينية – أميركية لوقف تصعيد الاحتلال واعتداءات المستوطنين
من اجتماع الجانبين الفلسطيني والأميركي، اليوم
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

بحث مسؤولون أميركيون وفلسطينيون، اليوم الأربعاء، المستجدات السياسية والميدانية والتصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه استقبل في مكتبه بمدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.

وأوضح الشيخ أن اللقاء جرى بحضور المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

وبحث المجتمعون "آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس"، بحسب الشيخ.

وأضاف أن اللقاء بحث أيضًا "إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتصعيد المستمر بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وخلال اللقاء، أكد الشيخ على ضرورة وقف إسرائيل لكافة الإجراءات أحادية الجانب والضغط على حكومتها لوقف كافة أشكال التصعيد وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقّعة مع منظمة التحرير.

كما دعا إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.

واجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في رام الله بالرئيس محمود عباس، أمس الثلاثاء، وأكد دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وسبق ذلك اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد عقب عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها الخميس الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.

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