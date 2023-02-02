الاحتلال يقصف عدة مواقع بقطاع غزة والمقاومة ترد

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وأغارت طائرات حربية للاحتلال على موقع للمقاومة، وأرض زراعية شرق المحافظة الوسطى، وموقعا جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ موقعا وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار مادية في بعض منازل وممتلكات الفلسطينيين المحاذية له.

خلال محاولة "القبة الحديدية" التصدي لصواريخ المقاومة التي انطلقت من قطاع غزة فجرا.

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كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.

وتصدت المقاومة للطيران الحربي بإطلاق صواريخ أرض-جو، وبالنيران الثقيلة في أجواء القطاع.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري أن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام قامت فجر اليوم الخميس، بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

كما أعلنت كتائب المجاهدين أن "دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصاروخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

فيما سمعت أصوات انفجارات في سماء غلاف غزة ناتجة عن تصدي القبة الحديدية لصواريخ أطلقتها المقاومة بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت عدم مرات في مناطق الغلاف منها مستوطنات "بئيري" و"سديروت" و"كفار عزة".